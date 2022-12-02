ГИБДД Свердловской области узнает о коррупции в ведомстве с помощью опроса автолюбителей 

Сотрудники госавтоинспекции призывают свердловских автолюбителей рассказать, сталкивались ли они с коррупцией со стороны ГИБДД в последние полгода. До 10 декабря на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области проводится опрос на эту тему.

«Итоги опроса помогут дать оценку эффективности работы подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений со стороны сотрудников ГИБДД. Поэтому участникам предлагаем отнестись серьёзно и не допускать ложных ответов», — сообщают в ведомстве.

В опросе есть два варианта ответа на вопрос, приходилось ли автолюбителям сталкиваться с коррупцией: «приходилось» и «не приходилось».

В ГИБДД отмечают, что в течение 10 месяцев 2022 года на территории области были задержаны 65 человек за попытку дачи взятки сотрудникам автоинспекции. В основном взятки предлагают за несоставление административных материалов. Размеры взяток варьировались от 500 до 100 000 рублей.

На сегодня возбуждены 45 уголовных дел, по остальным случаям проводятся проверки. По ряду уголовных дел приняты судебные решения, обвиняемым назначены наказания в виде лишения и ограничения свободы, исправительных работ, а также штрафы в размере от 5 тысяч до 1,2 млн рублей.

В федеральном реестре коррупционеров есть пять экс-инспекторов ГИБДД из Нижнего Тагила. Последний из них был внесён в реестр в этом году.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что дача взятки должностному лицу является тяжким преступлением, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность. Гражданам, ставшим свидетелями коррупции, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону 02 или 102.