ГИБДД Свердловской области просит водителей «переобуться» на зимнюю резину

ГИБДД Свердловской области предупреждает автомобилистов Нижнего Тагила о минусовых температурах и рекомендует заменить летние шины на зимние. Уже на этой неделе в Свердловской области синоптики прогнозируют понижение ночных температур, выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега.

«Установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге. Не откладывайте процесс замены шин, своевременно побеспокойтесь о своей безопасности и безопасности своих близких, а также других участников дорожного движения», — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Также в Госавтоинспекции призывают сменить стиль вождения на более аккуратный, исключить резкие манёвры и торможения. Водителям, не имеющим достаточного опыта вождения в меняющихся погодных условиях, советуют временно отказаться от управления личным транспортом. О том, как подготовить автомобиль к зиме, читайте в нашем гайде.