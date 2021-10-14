ГИБДД сообщила о возобновлении движения на трассе Екатеринбург — Курган

Движение по перекрытым из-за смога от торфяного пожара участкам Курганского тракта полностью восстановлено, сообщает управление ГИБДД по Сверловской области.

«Движение транспорта по федеральной автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган восстановлено. На участках, где вводились ограничения, ещё есть скопление транспорта, но экипажи ДПС оказывают помощь участникам движения при проезде», — рассказали в ГИБДД.

Напомним, из-за дыма от тлеющего под Екатеринбургом торфяника экипажи ДПС перекрывали два участка трассы: полностью перекрыто движение с 69-го по 77-й километр федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, при этом объехать этот участок невозможно, сообщали в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Также сотрудники ГИБДД перекрыли участок трассы с 122-го по 130-й километр этой же дороги, объезд организован через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский.