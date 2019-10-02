ГИБДД разъяснила, в каких случаях водителям нельзя выписывать штрафы

ГИБДД России направила в регионы указания, в которых обозначен перечень ситуаций, при которых нельзя выписывать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные придорожными камерами. В частности, в документе говорится о неблагоприятных погодных условиях.

В ведомстве пояснили, что причиной подготовки данного документа стала необходимость исключить из практики работы центров автоматизированной фиксации административных правонарушений «ряда проблемных аспектов, которые были выявлены в ходе проведённого системного анализа».

Как пишет «Коммерсантъ», штрафы не должны выноситься, если камера зафиксировала предполагаемое нарушение во время тумана или сильного дождя, поскольку во время непогоды невозможно получить качественное изображение. Также нельзя будет штрафовать водителей при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса, при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком. Помимо прочего, ГИБДД не должна выписывать штраф при проведении дорожных работ, за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости.