ГИБДД просит жителей Нижнего Тагила пересесть с автобусов на электрички

Утром 17 марта на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов было введено ограничение движения транспорта из-за сложных погодных условий. С 7:30 до 9:30 было ограничено движение автобусов, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области. В связи с резким изменением погодных условий и выпадением снега тагильчанам советуют быть внимательнее во время поездок на машине на дальние расстояния, а передвижение на автобусах по возможности заменить на электрички.

Как отметили в администрации автовокзала Нижнего Тагила, все маршруты пока ходят по своему расписанию, водители предупреждены об опасной ситуации на дорогах.

«Маршруты мы не отменяем, а только предупреждаем водителей об очень плохих условиях на дороге. Тем более днём ситуация должна улучшиться», — отметил директор автовокзала Вячеслав Эйвазов.

В ГИБДД водителям советуют воздержаться от резких перестроений на дороге, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. На машине необходимо передвигаться с включёнными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного снегопада снижать скорость до предельно допустимой, чтобы уметь владеть дорожной ситуацией. Водителям со стажем до двух лет советуют вовсе отказаться от поездок на дальние расстояния.

Напомним, сегодня на Салдинском шоссе в Нижнем Тагиле в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Honda HR-V зажатыми в салонах оказались четыре человека.