В серьёзном ДТП на Салдинском шоссе в Нижнем Тагиле пострадали 4 человека

Четыре человека пострадали в ДТП на Салдинском шоссе в Нижнем Тагиле сегодня утром. Авария, по данным Центра защиты населения, произошла около 6:45 утра. В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Honda HR-V зажатыми в салонах оказались четыре человека — трое в отечественном авто, один в Honda. Специалистам Центра защиты населения, прибывшим на место, в короткие сроки удалось деблокировать пострадавших и передать медикам скорой помощи. Подробности происшествия будут известны позже.