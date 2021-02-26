ГИБДД просит водителей Нижнего Тагила воздержаться от дальних поездок из-за снегопада и гололёда

В связи с ухудшением погодных условий в выходные сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила просят жителей города и Горноуральского городского округа воздержаться от дальних поездок.

Синоптики прогнозируют перепады температур от –30 до –10 градусов, что может вызвать гололёд на проезжей части, также жителям уральского города следует ожидать сильных осадков и порывов ветра до 15 м/с.

«Коварство снежных заносов заключается в том, что водитель, двигаясь по расчищенной проезжей части автомобильной дороги, в основном на большой скорости, попадает в зауженное, а то и полностью занесённое снегом место на дороге. Результат — резкое торможение, занос автомобиля, наезд на препятствие — ДТП. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям максимально снижать скорость автомобиля», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Также дорожные полицейские напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и пешеходам.