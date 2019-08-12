ГИБДД попросили привлечь Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема 

Юрист из Владивостока Максим Чихунов направил в управление ГИБДД по Севастополю заявление с просьбой привлечь Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

10 августа в Ставрополе прошло байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки». Владимир Путин приехал на мероприятие за рулём мотоцикла «Урал». Шлема на президенте не было.

Как пишет «Дождь», Чихунов попросил наказать Путина за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов. Санкции этой статьи предусматривают штраф в размере 1000 рублей.

Также запрос с требованием проверить факт езды президента без шлема Генпрокурору Юрию Чайке отправил липецкий депутат Олег Хомутинников.

Напомним, в конце июня в Архангельске оштрафовали на 15 тысяч местного жителя Георгия Миняева за комментарий под видео, на котором президент едет за рулём «КамАЗа» на открытии Крымского моста. Миняева возмутило, что Владимир Путин во время движения не был пристёгнут ремнями безопасности.