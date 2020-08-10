ГИБДД планирует в 3 раза увеличить количество автоматических камер на дорогах Свердловской области

В ближайшие четыре года на дорогах Свердловской области появятся 326 новых камер автофиксации нарушений ПДД. Примерно четверть всех камер планируется разместить в Екатеринбурге. Об этом порталу Е1.ru рассказал начальник областного центра автоматической фиксации правонарушений (ЦАФАП) Дмитрий Кузнецов. При этом 127 рубежей поставят уже в этом году. По мнению полицейского, автоматическая видеофиксация является единственным сдерживающим фактором.

«Наша задача — изменить поведение водителей не только в зоне фиксации, но и на других участках, — говорит Кузнецов. — У нас сейчас гибнет в среднем 9 человек на 100 тысяч населения, а цель — менее 4. Мы хотим приучить водителей ездить по правилам. Без камер это сделать не получится. Раньше стояли сотрудники ГАИ и проводили воспитательную работу. Сейчас инспекторов на дорогах практически нет, их заменили комплексы автоматической фиксации. Большинство серьёзных аварий происходит из-за выезда на встречку. В этом году мы перенастроили приборы таким образом, чтобы они фиксировали не только нарушение скоростного режима, но и выезд на встречную полосу. И сразу пошло снижение. По итогам полугодия меньше аварий стало на Челябинском и Тюменском трактах, на пермском направлении, трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Последнее направление у нас считалось “дорогой смерти”, а в этом году ситуация стала значительно лучше».

Также руководитель ЦАФАП ответил на претензии автолюбителей к передвижным комплексам автофиксации (треногам). С начала октября 2019 года автолюбители Нижнего Тагила стали замечать на обочинах городских дорог передвижные камеры автофиксации нарушений ПДД «Кордон-М». Появление комплексов вызвало шквал негодования в адрес операторов «УГМК-Телеком» — компании, выигравшей тендер на установку камер фиксации на дорогах Свердловской области. Многие автолюбители считают, что операторы камер устанавливают их с нарушениями, которые искажают показания.

«Работу комплексов мы не скрываем. Теперь они работают только в зонах действия табличек “Фотофиксация”. И таких знаков по Свердловской области мы поставили уже около 400. И будем ставить ещё. Мы обязали операторов камер-треног сделать специальные таблички, для того чтобы при возникновении вопросов участники движения могли позвонить в ГИБДД и убедиться, что оператор работает законно. Табличка крепится на лобовое стекло машины. Также операторам назначают конкретные места, где они размещают оборудование. Если смотритель камеры отъедет на 10–15 метров за пределы своего участка, мы всю фиксацию признаем незаконной», — пояснил представитель ГИБДД.

Ранее в компании «УГМК-Телеком» АН «Между строк» рассказали, что все передвижные посты установлены в соответствии с предписаниями ГИБДД на особо аварийных участках и регулярно проверяются. Также, вопреки расхожему мнению, операторы камер не получают бонусы за количество выявленных нарушений ПДД.

«Сам оператор даже не знает то количество нарушений, которое выявила его камера, — уверяют в пресс-службе компании “УГМК-Телеком”. — Все данные передаются в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД Свердловской области, и уже там сотрудниками Госавтоинспекции выносятся постановления. А у операторов фиксированная заработная плата в зависимости от количества отработанных смен».

По всем вопросам, связанным с передвижными и стационарными камерами АФП, ГИБДД просит обращаться по телефону горячей линии: 8 (343) 269-78-81.