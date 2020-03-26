ГИБДД объявила об особом режиме работы в связи с коронавирусом

Из-за угрозы распространения коронавируса ГИБДД переходит на особый режим работы — услуги по регистрации транспортных средств, приёму экзаменов и выдаче водительских прав будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщается на сайте МВД.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону. Графики сдачи экзаменов на водительские права будут скорректированы, а количество учащихся, одновременно сдающих экзамен, сократят.

Сотрудникам Госавтоинспекции также рекомендовано как можно меньше направлять людей в отделы ГИБДД для рассмотрения дел об административных правонарушениях, если вопрос можно решить на месте. Также рекомендовано минимизировать нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД. От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться.

«Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Помещения — подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа», — сказано в сообщении ведомства.

По последним данным ВОЗ, общее число заболевших коронавирусом в мире превышает 472 тысячи человек, летальных исходов больше 21 тысячи. В России зафиксировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».