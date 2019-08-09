ГИБДД объявила о трёхдневном рейде в Свердловской области по поиску пьяных водителей

С 9 августа в Свердловской области начался рейд ГИБДД по поиску пьяных водителей, к которому привлекут максимальное число экипажей, сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции региона.

Рейд вызван резонансным ДТП в центре Екатеринбрга, где на улице Малышева утром 4 августа KIA Rio, промчавшийся через два перекрёстка на красный свет, врезался в несколько автомобилей. Преположительно, водитель и пассажир автомобиля находились в состоянии наркотического опьянения.

После аварии руководство ГИБДД признало, что не может предотвратить все аварии с участием пьяных водителей.

«Мы отследили машину и посмотрели, что неоднократно водитель проезжал на запрещающий сигнал светофора. Но его увидели уже потом, когда разбирали последствия ДТП, а не в онлайн-режиме. Это было в 5 утра, мы же не можем в это время на каждый перекрёсток поставить сотрудника, это физически невозможно», — подчеркнул начальник УГИБДД региона Алексей Кисляков.

С начала 2019 года в Свердловской области произошло 142 ДТП по вине пьяных водителей, в них погибли 54 человека, ещё 179 получили травмы различной степени тяжести.