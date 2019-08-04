В центре Екатеринбурга в результате массового ДТП погибли два человека (ФОТО, ВИДЕО)

Массовое ДТП произошло утром 4 августа на перекрёстке улиц Малышева и Московской. Погибли водитель и пассажир такси, ещё трое участников аварии госпитализированы с различными травмами.

По словам очевидцев, виновник аварии — водитель KIA: на высокой скорости он «нёсся по Малышева от "Рубина" на три красных светофора и въехал в стоящие автомобили на перекрёстке».

«Водитель KIA Rio двигался со стороны Шейнкмана в сторону Московской. Не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с автомобилем SsangYong. После этого — с ВАЗ, который стоял на перекрёстке на запрещающий красный сигнал светофора. ВАЗ столкнулся с Toyota, а Toyota — с Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир Lada погибли на месте. Водитель и пассажир KIA Rio, водитель Toyota доставлены в 24-ю больницу. Предварительные диагнозы — черепно-мозговые травмы», — рассказали Е1.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Телеграм-канал «Екатеринбург № 1» опубликовал видео, снятое через несколько минут после жуткой аварии. На нём один из очевидцев обвиняет водителя и пассажира KIA, что они находятся в состоянии наркотического опьянения.