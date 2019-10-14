ГИБДД Нижнего Тагила за три дня выявила 324 нарушителя-пешехода

В Нижнем Тагиле с 7 по 10 октября ГИБДД провела рейдовые мероприятия на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Инспекторы выявили 324 пеших нарушителя, в том числе 42 ребёнка.

«При этом 72 пешехода были удалены с проезжей части, так как находились на ней без цели перехода», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД уточнили, что всего во время рейдовых мероприятий было зафиксировано 1198 нарушений ПДД и одна авария с пешеходом, в которой пострадала 14-летняя девочка: она переходила улицу Учительскую по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на неё наехал автомобиль Skoda Yeti под управлением 56-летнего водителя. После осмотра медиками ребёнок был отпущен домой с закрытым переломом костей ступни.

Всего к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам по итогам рейда было привлечено 106 водителей, из них 88 — за нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Также за три дня было поймано 10 пьяных автолюбителей.