ГИБДД Нижнего Тагила проверяет видео, на котором молодые люди танцуют на крыше автомобиля возле железнодорожного вокзала

20 сентября в паблике «Типичный тагильчанин» появилась видеозапись, на которой группа молодых людей танцует на крыше и капоте ВАЗ-2109 возле железнодорожного вокзала. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», подошедшие к автомобилю сотрудники ППС сделали замечание молодёжи, которая была в трезвом состоянии, о недопустимости такого поведения, после чего те уехали.

«А вот у сотрудников ГИБДД, изучивших видео, возникли вопросы к водителю, в действиях которого усматриваются признаки административного правонарушения. К слову, 21-летний водитель в то утро уже был привлечён сотрудниками ДПС за перевозку пассажиров, не пристёгнутых ремнём безопасности. А всего с начала года молодой автолюбитель 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, ремень безопасности, тонировку и другие нарушения. Правда, штрафы оплачивает исправно», — пояснили в полиции.