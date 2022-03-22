ГИБДД Нижнего Тагила нашла водителя Opel, который сбил фигуру оленёнка на Вагонке 

ГИБДД Нижнего Тагила разыскала водителя Opel Meriva, который накануне сбил фигуру оленёнка на пересечении улиц Юности и Восточного шоссе. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, после ДТП водитель скрылся с места аварии.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что управлял автомобилем 49-летний мужчина. Тагильчанин был с явными признаками алкогольного опьянения. На мужчину составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения) и за оставление места ДТП. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Ранее директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов заявил, что будет добиваться от водителя компенсации за восстановление ландшафтной фигуры, стоимость которой составляет около 100 тысяч рублей.