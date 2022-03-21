В Нижнем Тагиле на Вагонке Opel въехал в топиарную фигуру оленя. Водитель скрылся

В Нижнем Тагиле на пересечении улиц Юности и Восточного шоссе Opel Meriva въехал в топиарную фигуру оленя. По словам директора ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулова, ДТП произошло около 15:00. Водитель скрылся с места происшествия. На данный момент его ищут сотрудники ГИБДД.

«Мы отправили заявку в ГИБДД. Как только найдут водителя, будем принимать меры, чтобы он восстанавливал фигуру за свой счёт», — рассказал Гаджи Абдулов.

Напомним, «УБТ-Сервис» установил арт-объект из трёх оленей в августе 2020 года, стоимость фигур варьируется от 80 до 100 тысяч рублей.