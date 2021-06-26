ГИБДД Нижнего Тагила нашла несколько грубых нарушений у водителя грузовика, разлившего битум на улице Садоводов

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила составили на водителя Iveco Trakker, разлившего несколько тонн битума на улице Садоводов, 5 административных протоколов.

Напомним, инцидент произошёл днём 24 июня. Из-за неисправности грузовика во время движения из грузового автомобиля начала вытекать чёрная смолистая жидкость. Через несколько десятков метров битум полностью вылился из кузова и растекся на полдороги. Из-за этого движение автотранспорта в обе стороны затруднено. Устранять последствия пришлось сотрудникам «УБТ-Сервис». На время работ движение контролировали экипажи ДПС.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе городском пропаганды ГИБДД, 3 материала составлены по части 1 статьи 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», один протокол по части 2 статьи 12.3 за отсутствие сопроводительных документов и ещё один административный материал за нечитаемый госномер.

Также был составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП «Повреждение дорог, которое создаёт угрозу безопасности дорожного движения, в том числе путём загрязнения дорожного покрытия» и вынесено определение по статье 12.31 КоАП «Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация».

Позже стало известно, что самосвал не принадлежит ни МУП «Тагилдорстрой», ни «УБТ-Сервис». По данным ГИБДД, грузовик направлялся из Нижнего Тагила в Рязань.