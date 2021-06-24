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«Чёрная жидкость растеклась по всей дороге». В Нижнем Тагиле на улице Садоводов из-за поломки грузовика затруднено движение

24.06.2021 13:05
«Чёрная жидкость растеклась по всей дороге». В Нижнем Тагиле на улице Садоводов из-за поломки грузовика затруднено движение

Днём 24 июня на улице Садоводов в Нижнем Тагиле образовалась дорожная пробка из-за нестандартной ситуации. Как сообщили АН «Между строк» очевидцы, во время движения из грузового автомобиля начала вытекать чёрная смолистая жидкость. Через несколько десятков метров жидкость полностью вылилась из кузова и растеклась на полдороги. Из-за этого движение автотранспорта в обе стороны затруднено.

Как рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, грузовик не принадлежит ни ТДС, ни «УБТ-Сервису».

«По нашей информации, автомобиль сломался и что-то вылилось. Сейчас там работает погрузчик, убирает», — пояснил Васильев. 

 

UPD: По последней информации на дорогу вылилось 20 тонн битума.

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