«Чёрная жидкость растеклась по всей дороге». В Нижнем Тагиле на улице Садоводов из-за поломки грузовика затруднено движение

Днём 24 июня на улице Садоводов в Нижнем Тагиле образовалась дорожная пробка из-за нестандартной ситуации. Как сообщили АН «Между строк» очевидцы, во время движения из грузового автомобиля начала вытекать чёрная смолистая жидкость. Через несколько десятков метров жидкость полностью вылилась из кузова и растеклась на полдороги. Из-за этого движение автотранспорта в обе стороны затруднено.

Как рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, грузовик не принадлежит ни ТДС, ни «УБТ-Сервису».

«По нашей информации, автомобиль сломался и что-то вылилось. Сейчас там работает погрузчик, убирает», — пояснил Васильев.

UPD: По последней информации на дорогу вылилось 20 тонн битума.