ГИБДД Нижнего Тагила ищет очевидцев наезда на ребёнка 

Госавтоинспекция Нижнего Тагила разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 17 августа 2020 года в 11:45 у дома № 28 по Октябрьскому проспекту. По данным ведомства, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 13-летнюю девочку. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Девочка вместе с родителями самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Ей был поставлен диагноз «ссадина правого коленного сустава левого бедра».

«Часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток», — разъясняют в Госавтоинспекции.

ГИБДД обращается с просьбой к очевидцам происшествия и гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией по факту ДТП, сообщить об этом по адресу: Нижний Тагил, проспект Мира, 57а либо по телефонам: 8(3435)47-70-01 или 8(3435)97-65-84.