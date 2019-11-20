ГИБДД могут наделить полномочиями для внесудебного лишения водительских прав

Медицинские организации обяжут сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов, которое может угрожать безопасности вождения, и на этом основании ведомство может принять решение о внесудебном прекращении действия водительского удостоверения, пишет «Российская газета».

Изменения предложено внести в законы «Об охране здоровья граждан», «О безопасности дорожного движения» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уточняет издание. Предполагается введение единой электронной медицинской справки для ГИБДД, которая сама будет актуализироваться после посещения врачей водителем. Если в ходе такого посещения выяснится, что состояние здоровья водителя опасно ухудшилось, ГИБДД будет вправе направить гражданина на внеочередную медкомиссию. Её заключение станет основанием для решения об аннулировании водительского удостоверения без иска прокуратуры и судебного акта, которые по закону необходимы сейчас. Ввести новый закон в действие разработчики предлагают с 1 июля 2022 года.

Напомним, с пятницы, 22 ноября, в России ужесточаются правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей: процедура станет сложнее и дороже, поскольку будет обязательным определение наличия психоактивных веществ в моче, кроме того, наркологи будут исследовать показатели карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Ранее подобные процедуры предусматривались только в случае выявления симптомов алкоголизма и наркомании, с которыми управлять транспортом нельзя.