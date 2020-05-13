ГИБДД: изменилось движение на перекрёстке Островского – Газетная

Внесены изменения в организацию движения на перекрёстке улиц Островского и Газетной, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Так, демонтированы дорожные знаки «5.15.7», указывающие направление движения по полосам. Теперь поворот налево с улицы Островского на улицу Газетную необходимо осуществлять с трамвайных путей. При этом движение в сторону Гальяно-Горбуновского массива теперь организовано по двум полосам. При движении со стороны проспекта Ленина поворачивать налево на улицу Папанина также необходимо с трамвайных путей. В связи с изменениями выезд с улицы Папанина возможно осуществлять в трёх направлениях. Для пешеходов организована отдельная фаза для перехода проезжей части. Напоминаем, что данный перекрёсток запрещено переходить по диагонали.