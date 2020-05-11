С 12 мая в Нижнем Тагиле изменится автомобильное движение на перекрёстке Газетная — Островского

С завтрашнего дня, 12 мая, в Нижнем Тагиле изменится организация автомобильного движения на пересечении улиц Газетной и Островского. Об этом АН «Между строк» сообщили в администрации города. Там отметили, что основной задачей нововведения является обеспечение выезда транспорта из микрорайона Папанинского во всех направлениях. Автовладельцам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию — водители, которые пока ещё не знают об изменении правил движения на этом участке, могут не сразу сориентироваться.