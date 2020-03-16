ГИБДД и общественный совет при полиции Нижнего Тагила напомнили учащимся школы № 100 правила дорожного движения

Сегодня, 15 марта, представители Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» совместно с инспекторами ГИБДД посетили школу № 100, чтобы напомнить детям основные правила дорожного движения. Проверка знаний учащихся младших классов проводилась в игровой и понятной для них форме. Особое внимание полицейские и общественники уделили самым распространённым причинам нарушений, которые приводят к тяжёлым последствиям: дети переходят дорогу, не отрываясь от экрана смартфона, громко слушая музыку в наушниках или с натянутым на голову капюшоном, ограничивающим обзор.
Также школьникам продемонстрировали популярный мультфильм «Робокар Поли и его команда», в котором главные герои-автомобили приходят на помощь жителям города в опасных происшествиях, а в конце каждого эпизода герои дают советы детям, как правильно вести себя в различных ситуациях на проезжей части.
Члены Общественного совета подарили каждому первокласснику световозвращающий брелок для верхней одежды, который в тёмное время суток делает ребёнка более заметным на проезжей части.
«Сколько бы мы с дочкой ни повторяли правила дорожного движения, такого эффекта, как от встречи с настоящими полицейскими, не будет, — говорит член Общественного совета, главред АН “Между строк” Наталья Вахонина. — Сегодня сотрудники ГИБДД в игровой форме напомнили детям о главных правилах безопасности на дороге и немного поиграли с ними. Теперь главное, чтобы световозвращающие брелки не потерялись на дне портфеля, а нашли своё место на верхней одежде ребят».