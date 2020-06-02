ГИБДД: Автомобильные номера с кодом 666 не будут вводить в Свердловской области

В Свердловской области не будут вводить автомобильные номера с кодом 666. Об этом пишет «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

«В обозримом будущем государственные регистрационные знаки с кодом 666 на Среднем Урале вводить не планируется», — прокомментировала инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области Евгения Бушмакина.

По её словам, на сегодняшний день в регионе хватает номеров с кодом 196.

Напомним, накануне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что МВД России утвердило новые комбинации цифр для кодов автомобильных номеров. Свердловской области досталась комбинация 666.

Информация о том, что в Свердловской области могут начать выдавать госномера с кодом региона 666 появилась ещё в начале февраля, когда МВД РФ опубликовало проект о внесении изменений в комбинации цифр автомобильных номеров, установив для некоторых регионов страны трёхзначные коды.

Законопроектом предлагалось расширить количество возможных комбинаций за счёт введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона. Кроме цифр 1 и 7, предлагалось добавить остальные — 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Предполагалось, что свердловчане смогут получить автомобильные номера с кодами 969 или 666.