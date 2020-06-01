МВД ввело код 666 для автономеров в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области

МВД России утвердило новые комбинации цифр для кодов автомобильных номеров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Для некоторых российских регионов, в том числе для Свердловской области, был установлен трёхзначный код. Соответствующий приказ уже подписан. Свердловской области досталась комбинация 666.

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трёхзначный код мог начинаться только с 1 или 7», — отметил собеседник ТАСС.

О том, что в России могут начать выдавать номера с трёхзначным кодом региона, было объявлено в начале 2020 года. Связано это с тем, что номера с его двузначным обозначением подходят к концу. Автовладельцам Алтайского края теперь будут присваивать номера с кодом 222, Омской области — 555. Ряд экспертов считает, что появление дополнительной цифры приведёт к подорожанию номерных знаков, так как их печать станет более затратной.

Впервые третью цифру начали добавлять в код региона с 2005 года и только для Москвы. Тогда в российской столице закончились серии 77, 99 и 97. Позже третью цифру ввели и для номеров Санкт-Петербурга.