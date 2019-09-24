Герой России провёл школьникам Нижнего Тагила уроки мужества

Герой России Владимир Шарпатов встретился с тагильскими школьниками и провёл уроки мужества, где рассказал о своей жизни и подвигах.

Сейчас Владимир Шарпатов живёт в Тюмени, однако большую часть своего времени проводит, общаясь со школьниками из разных городов России. В Нижний Тагил он приехал впервые, но цель всё та же — рассказать свою историю жизни и напомнить, как важно быть верным Родине.

«Не все признают, что у нас молодёжь запущена, особенно патриотическое воспитание, да и морально-психологическое. Люди почему-то видят только "Дом-2". Задача тех, кто состоит в Ассоциации героев, — заниматься с молодёжью, интересоваться, как живёт молодёжь, ну и, если говорить пафосно, наставлять на путь истинный. На самом деле, мы болеем за нашу молодёжь, нам хочется, чтобы они были патриотами, жили на настоящих примерах, а не на том, что пропагандируют вокруг», — сказал Шарпатов.

Владимир Ильич Шарпатов большую часть своей жизни проработал лётчиком. 3 августа 1995 года самолёт, командиром которого он был, совершил аварийную посадку вблизи города Кандагар в Афганистане. Экипаж самолёта попал в плен. И только спустя год и 13 дней они сбежали из плена. После этого, 22 августа 1996 года, Шарпатову было присвоено звание Героя России.

Герой России также побывал в школе № 13, где пообщался с членами общественной организации «Кадетское братство», и в местном музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. 26 сентября гость посетит музей бронетанковой техники.