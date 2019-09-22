Героическому экипажу лайнера «Уральских авиалиний» вручили ключи от новых квартир в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых квартир в Екатеринбурге всем семерым членам экипажа Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле.

Как сообщили в правительстве Свердловской области, экипажу лайнера подарили однокомнатные квартиры в новом доме в микрорайоне Краснолесье. Все они находятся в одном подъезде, но на разных этажах. Жильё уже оснащено необходимой мебелью и бытовой техникой.

Напомним, 15 августа во время вылета из аэропорта Жуковский, при отрыве от взлётной полосы, столкнулся со стаей птиц Airbus A321 «Уральских авиалиний». В результате ЧП отказали оба двигателя самолёта. Командир воздушного судна Дамир Юсупов принял решение посадить самолёт в кукурузном поле неподалёку от места взлёта. В момент происшествия на его борту находились 234 человека, в том числе 7 членов экипажа.