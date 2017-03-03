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03 Мар 2017 16:02 | Метки: Новости

Генштаб России и НАТО провели первые переговоры после заморозки отношений

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО Петр Павел обсудили вопросы взаимодействия сторон в телефонных переговорах, пишут «Известия», ссылаясь на сообщения Минобороны.

«Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом Россия-НАТО решения о заморозке отношений», – отметили в Генштабе.

В Минобороны уточнили, что Герасимов и Павел обсудили перспективы восстановления взаимодействия в военной сфере и «подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряжённости и стабилизацию обстановки в Европе».

Напомним, НАТО объявило о приостановке сотрудничества с Россией в 2014 году после начала конфликта в Украине.

С 2016 года альянс придерживается официальной тактики «сдерживания» России, к весне 2017 года блок намерен дополнительно разместить четыре батальона своих военнослужащих на территории Восточной Европы. Переброска американских военных из Германии в Польшу началась в декабре прошлого года. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Известия»

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