Генпрокурор Чайка раскритиковал задержание сенатора Керимова

Генпрокурор России Юрий Чайка, комментируя задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова, назвал неправильной ситуацию, при которой «люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы», пишет «Интерфакс».

«На мой взгляд, это неправильно. Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек», — заявил генпрокурор.

Практику ареста людей с «особым статусом» Чайка назвал «не совсем правильной» даже при подозрениях в «каком-то тяжком преступлении». Заявление генпрокурора РФ было сделано во французском Лионе, где он посетил штаб-квартиру Интерпола.

Чайка также заявил, что при совершении гражданином РФ преступления на территории другой страны Россия «вправе затребовать материалы уголовного дела» для привлечения его к ответственности на своей территории. По его словам, такой запрос по делу Керимова уже подготовлен.

Напомним, российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября, его подозревают в уклонении от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном берегу. Сейчас Сулейман Керимов находится на свободе, но ему запрещено покидать пределы региона Приморские Альпы. Суд установил ему залог в 40 миллионов евро.