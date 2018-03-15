Генпрокуратуру попросили проверить родственников полпреда Игоря Холманских по делу о гибели трёхлетнего тагильчанина

Член Общественной палаты РФ адвокат Шота Горгадзе обратился в генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить доводы Анастасии Гладыш о том, что на Свердловский областной суд может быть оказано давление с целью изменения приговора по уголовному делу о смерти трёхлетнего Савелия Гладыша в больнице Нижнего Тагила, пишет Znak.com.

Сама мать погибшего в Нижнем Тагиле ребёнка заявила, что речь идёт об обращении с просьбой провести проверку по поводу возможного давления на суд со стороны представителей и родственников главврача медучреждения Марины Холманских, которая является женой брата полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских.

«Изучив её доводы и посмотрев всё, что происходит на сегодняшний день, я вижу, что её опасения [о возможном давлении на суд] обоснованны, поэтому я лично включился в это дело. Смерть трёхлетнего ребёнка не должна остаться безнаказанной, какие бы влиятельные покровители не были у виновных. Мы сделаем всё возможное, чтобы Свердловский областной суд принял сторону закона и справедливости, как поступил суд первой инстанции», — сказал Шота Горгадзе.

Адвокат считает неправильным озвучивать персональные обвинения до того, как правоохранительные органы разберутся в ситуации и в том, «кто пытается бравировать громкими фамилиями».

«Огульно обвинять кого-то было бы неправильным. Но я сталкивался в своей практике много раз, когда звучали громкие фамилии, в том числе и каких-нибудь серьёзных чиновников, а эти люди даже не знали, что их именем пользуются. И они даже не знали, что якобы из-за каких-то знакомств или дружеских отношений от их имени обращаются к кому-то. И это было очень неприятной неожиданностью для этих людей. Поэтому здесь нужно разобраться, используют имя известных людей или людей, связанных с госслужбой, с их ведома или просто пользуются именем и фамилией, а человек об этом даже может и не знать», — уточнил адвокат.

Также Горгадзе подчеркнул, что попросил прокуратуру взять уголовное дело на контроль. На заседание 19 марта в Екатеринбург прилетит либо он сам, либо другой представитель адвокатского бюро.

Напомним, Савелий Гладыш умер в ночь на 2 ноября 2011 года на пороге городской инфекционной больницы Нижнего Тагила. 20 ноября 2017 года Тагилстроевский районный суд признал врача-инфекциониста Светлану Кексель виновной в причинении смерти по неосторожности (по части 2 статьи 109 УК РФ) и вынес в отношении неё ограничение свободы на два года, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. При этом суд постановил взыскать с инфекционной больницы в пользу Анастасии Гладыш 6 млн рублей в счёт компенсации морального вреда. Медучреждение с этим не согласилось и подало апелляционную жалобу.