Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и в ближайшее время направит его в суд, со ссылкой на адвоката одной из сестёр Алексея Липцера пишет ТАСС.

Он напомнил, что в декабре 2019 года заместитель генпрокурора Виктор Гринь возвращал дело с указанием Следственному комитету переквалифицировать действия сестёр с убийства на необходимую самооборону, однако СК это сделать отказался.

«Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждём поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний», — сказал Липцер.

Он добавил, что после возврата дела в СК по делу «реально ничего не поменялось в пользу позиции следствия, только наоборот».

Адвокат младшей из сестёр Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал, что дело его подзащитной будет рассматривать Бутырский суд Москвы, а дело двух старших сестёр — Мосгорсуд. Адвокат Алексей Паршин сказал РИА Новости, что процесс, скорее всего, будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности.

Напомним, сестёр Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Они были задержаны в июле 2018 года в Москве. Девушки утверждали, что отец годами издевался над ними и применял насилие, в том числе сексуальное. В декабре 2019 года СК отчитался о завершении расследования дела сестёр и передал его в прокуратуру.