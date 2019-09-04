Генпрокуратура РФ назвала высокопрофессиональными действия силовиков на протестных акциях в Москве

Во время выступления в Совете Федерации 4 сентября представитель генпрокуратуры России назвал высокопрофессиональными действия полиции и Росгвардии во время митингов в Москве.

«Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом», — цитирует РИА Новости заявление замначальника Управления генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексея Жафярова.

Напомним, протестные акции проходят в столице с середины июля. В основном они не согласованы с городскими властями. На митингах были задержаны тысячи человек, часто с применением грубой силы — медики зафиксировали множество обращений с серьёзными травмами. Люди, пострадавшие от действий силовиков, подавали жалобы в Следственный комитет, но получили однотипные отказы.

Ранее Совет по правам человека при президенте РФ обращался к генпрокуратуре с просьбой проверить факты необоснованного применения насилия и спецсредств к участникам митингов.