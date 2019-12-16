Генпрокуратура разместила на госзакупках заказ на два гольф-кара стоимостью 3 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ заказала себе два гольф-кара общей стоимостью чуть более 3 млн рублей, со ссылкой на сайт госзакупок пишет Znak.com.

«Гольф-кары должны быть новыми, изготовленными не ранее 2019 года, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины и повреждений (царапин, вмятин и т. д.); крепление всего оборудования должно быть выполнено способом, исключающим его перемещение и создание помех водителю и пассажирам во время движения или в нештатных аварийных ситуациях», — говорится в контракте.

Контракт был заключён 9 декабря этого года. С этого момента у поставщика ООО «АГРО АЛЬЯНС» есть 14 дней на его осуществление. Заказ разместил начальник главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры — начальник управления специального и технического обеспечения В. Пронин на основании личного приказа генпрокурора Юрия Чайки.

Генпрокуратура хочет себе гольф-кары Club Car Transporter Electric. Гольф-кар вмещает шесть человек, может проехать на одном заряде до 59 километров. Максимальная скорость — 27 километров в час.

В документе говорится, что контракт заключён «в целях обеспечения нужд Российской Федерации».