Генпрокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса

Генеральная прокуратура официально признала фейком сообщения в интернете, в которых говорится, что коронавирус был создан искусственно как биологическое оружие с целью чипирования людей, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники прокуратуры отреагировали на появившиеся в «Одноклассниках» и на YouTube видео под названием «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3». Генпрокуратура требует ограничить доступ к этим роликам.

«В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путём нумерологических расчётов», — указывают в ведомстве.

В Генпрокуратуре отмечают, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством России или другими официальными органами власти не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.

Ранее режиссёр Никита Михалков в своей программе «Бесогон» объявил о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать население планеты и контролировать его численность путём вакцинации.

В России, по официальным данным на 5 мая, зарегистрировано более 155 тысяч заражённых коронавирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».