Генпрокуратура потребовала изъять у экс-главы Клинского района Подмосковья имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура обнаружила у бывшего руководителя Клинского района Подмосковья Александра Постриганя имущество почти на 5 млрд рублей. Ранее ведомство подало в Клинский городской суд иск об изъятии у чиновника имущества на 4 млрд рублей, теперь исковые требования увеличены до 9 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«В том числе 1699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе) кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд рублей, четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн рублей, а также 4,7 млрд рублей как эквивалент уже отчуждённого ответчиками имущества», — уточнил представитель ведомства.

Александра Постриганя задержали в 2018 году, в отношении него возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК РФ). По версии следствия, на вырученные в процессе теневой административной деятельности средства он купил сотни объектов недвижимости, распределив их в большой компании друзей и родственников.