Генпрокуратура отчиталась о ликвидации более 10 тысяч незаконных свалок за два года

В России за два года ликвидировано свыше 10 тысяч незаконных свалок отходов, заявил «Интерфаксу» начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.

«Более 800 предприятий оборудовали очистными сооружениями сточные и безотводные коллекторы, выбрасывающие вредные вещества. В суды направлено 25 тысяч исковых заявлений о взыскании экологического ущерба на сумму 3 млрд рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 2 тысяч уголовных дел», — сообщил представитель Генпрокуратуры.

Федеральный центр намерен поторопить регионы, ещё не присоединившиеся к «мусорной реформе»: премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о переходе на новую систему поручил ускорить этот процесс и попросил Генпрокуратуру оценить обоснованность задержек.