Генпрокуратура обязала регионы отчитываться о делах за экстремизм

Генеральная прокуратура обязала российские регионы сообщать о возбуждении каждого уголовного дела по экстремистским статьям, со ссылкой на письмо Генпрокуратуры Общероссийскому народному фронту (ОНФ) пишет RNS. Ведомство будет держать на контроле все стадии их рассмотрения.

«Такое требование содержится в новом приказе надзорного ведомства. Об этом Генпрокуратура сообщила в письме Народному фронту, совместно с которым по поручению президента РФ она занимается анализом использования в правоприменительной практике понятий "экстремистское сообщество" и "преступление экстремистской направленности"», — сообщили в пресс-службе ОНФ.

Ранее ОНФ сообщал о том, что совместно с Генпрокуратурой представит доклад о правоприменительной практике в делах об экстремизме. Работа над докладом будет завершена к 15 сентября.

Напомним, в конце июня в Госдуму был внесён законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство. Его авторами стали депутаты от партии «Родина» Алексей Журавлёв и от фракции КПРФ Сергей Шаргунов.

В настоящее время в Уголовном кодексе предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершённые публично, с использованием СМИ либо интернета.

В августе Mail.ru Group обратилась в Госдуму, Верховный суд, Минюст и к уполномоченному по правам человека по вопросу уголовного преследования за публикации и репосты в социальных сетях, сообщала компания. В обращении Mail.ru Group к уполномоченному по правам человека содержится просьба сформировать обращение в Конституционный суд РФ с вопросом «о проверке конституционности положений статьи 282 УК РФ в той части, в которой по смыслу, придаваемому таким положениям расширительным подходом к правоприменительной практике, они применяются в ущерб гарантированным статьёй 29 Конституции РФ правам и свободам, и не соответствуют статье 29 Конституции РФ, напрямую нарушая конституционные права и свободы пользователей».