Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России

Генпрокуратура составила список самых коррупционных российских регионов, со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова пишет РИА Новости.

В докладе отмечается, что в 2019 году уровень коррупционной преступности составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения и он «в целом остаётся стабильным в последние годы».

В десятку регионов с самым высоким уровнем коррупции (коэффициент варьируется от 29,68 до 26,31) попали: Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Наименьший уровень коррупции (коэффициент колеблется от 6,41 до 9,94) наблюдается в следующих регионах: Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская и Пензенская области, а также Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Анализ криминогенной обстановки показал, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», — отмечается в докладе.

Накануне, 17 июня, выступая с докладом в Совете Федерации, генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в 2019 году у чиновников изъяли не подтверждённое доходами имущество на сумму более 20 миллиардов рублей, за год этот показатель вырос в 70 раз. По данным Генпрокуратуры, в прошлом году было выявлено 235 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По оценкам Краснова, число преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, выросло за год на 74%, преступлений, совершённых организованными преступными группами, — на 17%, а фактов взяточничества — на 11%.