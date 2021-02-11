Генпрокуратура и СК предупредили о незаконности акции с фонариками в поддержку Навального

Генпрокуратура России заявила, что призывы и участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которую сторонники политика собираются провести 14 февраля, незаконны, пишет «Интерфакс».

«Предупреждаем, что размещение в сети Интернет призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (массовые беспорядки)», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Генпрокуратура, говорится в заявлении, «считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона». Аналогичное предостережение выпустили Следственный комитет России и МВД.

В заявлениях Генпрокуратуры, МВД и СК не указывается, о призывах к участию в какой именно акции идёт речь. При этом СК упоминает «несанкционированные акции, состоявшиеся в этом году», а МВД говорит о 90 уголовных делах, возбуждённых после них. В январе — феврале массовые акции, после которых были возбуждены уголовные дела, проводились в поддержку Навального.

Напомним, Алексея Навального 17 января задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после покушения. 2 февраля суд по представлению ФСИН заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд решил, что Навальный должен отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля после оглашения решения суда прошли акции в поддержку Навального. На акциях были задержаны не менее 11 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.

5 февраля глава избирательных штабов Навального Леонид Волков объявил, что следующие акции в поддержку политика пройдут весной и летом, однако через несколько дней после этого рассказал о планах провести акцию с фонариками.