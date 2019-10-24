Генпрокуратура хочет запретить СМИ писать о преступлениях детей и подростков

Генпрокуратура хочет запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях, совершённых несовершеннолетними. С предложением выступила начальник управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева. Она считает, что это позволит не провоцировать подростковые преступления, пишет Znak.

«Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», — сказала Зайцева.

Генпрокуратура уже предложила Минкомсвязи внести соответствующие поправки в законодательство о СМИ.

Кроме того, ведомство установило, что приверженность криминальной субкультуре среди подростков быстро распространяется через интернет, поэтому поддерживает инициативу по установлению ответственности провайдеров. Так, в Забайкальском крае и других регионах России были заблокированы 7 тысяч сайтов, призывавших подростков войти в «деструктивные движения».