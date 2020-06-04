Геннадий Зюганов призвал голосовать против поправок в Конституцию

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения поправок в Конституцию. Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте «Красной линии», глава коммунистической партии считает, что «новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство».

Помимо этого, Зюганов уверен, что «поправки в Конституцию не могут приниматься впопыхах». Также он подчёркивает, что ЦИК организовала голосование «по юридически сомнительной процедуре», которая «открывает безграничные возможности для подтасовок».

«Голосование 1 июля носит скорее ритуальный характер. Оно не имеет статуса референдума, не стыкуется с избирательным законодательством. Всё это в очередной раз разоблачает фальшивость буржуазной демократии», — цитирует лидера коммунистов Znak.com.

Зюганов отдельно отмечает, что фракцией КПРФ были внесены «108 поправок к Основному закону», члены партии «предлагали провести их широкое обсуждение», однако «власть проигнорировала 15 ключевых предложений, направленных на решительную смену порочного социально-экономического курса, парламентское большинство “Единой России” отказалось поддержать все наши законы, улучшающие положение трудящихся».