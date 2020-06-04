Геннадий Зюганов призвал голосовать против поправок в Конституцию

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения поправок в Конституцию. Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте «Красной линии», глава коммунистической партии считает, что «новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство».
Помимо этого, Зюганов уверен, что «поправки в Конституцию не могут приниматься впопыхах». Также он подчёркивает, что ЦИК организовала голосование «по юридически сомнительной процедуре», которая «открывает безграничные возможности для подтасовок».
«Голосование 1 июля носит скорее ритуальный характер. Оно не имеет статуса референдума, не стыкуется с избирательным законодательством. Всё это в очередной раз разоблачает фальшивость буржуазной демократии», — цитирует лидера коммунистов Znak.com.
Зюганов отдельно отмечает, что фракцией КПРФ были внесены «108 поправок к Основному закону», члены партии «предлагали провести их широкое обсуждение», однако «власть проигнорировала 15 ключевых предложений, направленных на решительную смену порочного социально-экономического курса, парламентское большинство “Единой России” отказалось поддержать все наши законы, улучшающие положение трудящихся».
«Реальная политика требует активного участия масс. Бойкот “общероссийского голосования” ничего не даст. Быть гражданином — значит бороться за судьбу страны. Власть должна знать позицию граждан и считаться с их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать своё мнение в соответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей и внуков. Каждый призван решить: можно ли голосовать за “новое издание” ельцинской конституции? Наш ответ — нет. Поддержать такой документ мы не можем. Так было в 1993-м, так будет и теперь», — говорится в заявлении лидера КПРФ.