Генконсул Германии во время визита в Нижний Тагил назвал ЕВРАЗ НТМК одним из самых современных заводов в мире и похвалил Пинаева за танцы с Глацких

Генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль прибыл с рабочим визитом в Нижний Тагил, чтобы обсудить с главой города перспективы экономического сотрудничества. Генерального консула сопровождали представители четырёх немецких компаний, работающих в области водоподготовки, энергетики и металлургии. Владислав Пинаев рассказал участникам делегации о развитии Нижнего Тагила — строительстве школы на 1200 мест на Муринских прудах, двух детских садов, легкоатлетического манежа и центра единоборств — и призвал открыть филиалы компаний в индустриальном парке «Восточный». Масштабный проект планируется реализовать в городе в ближайшие годы.

«Мы сегодня заканчиваем работу по проекту планировки индустриального парка “Восточный”, — отметил Владислав Пинаев. — Есть большое желание сделать с коллегами некое такое сосредоточение промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса. Много говорим о высокотехнологичном производстве, и вот хотелось бы привлечь сюда некие инвестиции в этой сфере. Предлагаю открыть производства в нашем городе. Со своей стороны гарантирую самые благоприятные условия как для оформления документов, так и для ведения бизнеса. Городу необходимы новые и современные рабочие места. Они позволят оставить здесь молодёжь, просто трудоустроить людей. Хотелось бы, чтобы территория парка “Восточный” развивалась по аналогии с хорошими современными индустриальными технопарками, которые я посетил в городе Дортмунд, будучи ещё вице-мэром. Это интересно, перспективно».

Штефан Кайль отреагировал на предложение Владислава Пинаева положительно. Он отметил, что средние и малые предприятия — так называемый хребет немецкой экономики, поэтому их поддержке в стране уделяется большое внимание. Генконсул назвал Тагил очень важным гордом для развития сотрудничества между Германией и Россией. По его словам, сегодня делегация посетит ЕВРАЗ НТМК, где также будут рассматриваться возможности развития сотрудничества.

«Мы знаем, что этот завод — один из самых современных заводов в мире», — отметил генеральный консул Германии.

Участники встречи обсудили также вопросы сотрудничества в сферах культуры, спорта и туризма.

«В Нижнем Тагиле катастрофически не хватает гостиниц для размещения тренеров и спортсменов, которые приезжают в город на соревнования различного уровня. Гостиниц не самого высокого уровня, доступных. Мы сегодня с губернатором и гендиректором “Уралвагонзавода” обсудили развитие хоккея в Нижнем Тагиле. Есть общее понимание — вернуть хоккей в Тагил. Для меня очень важны перспективы развития города», — отметил мэр Нижнего Тагила.

Генконсул Штефан Кайль поздравил Владислава Пинаева с прошедшим юбилеем, вручив ему бутылку рислинга. Он отметил, что Нижний Тагил сегодня активно развивается, похвалил мэра за хорошую презентацию города, а также за наличие звания мастера спорта по плаванию и участие в танцевальном флешмобе на открытии турнира по художественной гимнастике Ольги Глацких.