Генерал Михаил Бородин наградил начальника тагильской полиции Ибрагима Абдулкадырова

Начальник нижнетагильского гарнизона полиции Ибрагим Абдулкадыров награждён знаком «За отличную службу в МВД», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Мероприятие по награждению лучших сотрудников органов внутренних дел прошло в рамках состоявшейся коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в 2017 году. Награды вручали начальник областного главка генерал-лейтенант Михаил Бородин и глава региона Евгений Куйвашев.

Также на коллегии вручили кубки победителям 26-х игр по служебно-прикладным видам спорта. Они достались полицейским из Центра профессиональной подготовки Нижнего Тагила и ОВД Каменска-Уральского.