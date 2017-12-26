Гендиректора «Воентелекома» задержали по делу о хищении 500 млн рублей

Гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова задержали по подозрению в хищении почти 500 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

По версии следователей, топ-менеджеры «Воентелекома», заключая с Минобороны контракты на поставки оборудования, завышали стоимость продукции. В частности, контракты касались покупки маршрутизаторов (роутеров) и осуществления авторского надзора за спутниковой связью.

Один маршрутизатор обходился Минобороны в 1 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость составляла примерно 350 тысяч рублей. Программное обеспечение поставляла подконтрольная фигурантам дела компания «Эмзиор», а интеллектуальным собственником разработок была «Эмзиор технолоджи», которую возглавляет сестра главы «Воентелекома» Ольга Давыдова. Точный ущерб от действий Давыдова ещё не подсчитали.

Ранее по делу арестовали первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого, бывшего советника Александра Давыдова Дмитрия Семилетова и гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяну Ильину.

Александр Давыдов возглавил «Воентелеком» в феврале 2013 года. По словам собеседников издания, Давыдов при управлении компании делал правильные «шаги».

«По итогам 2017 года выручка компании при условии снижения заказа со стороны Минобороны должна была стать рекордной за всё время существования организации — более 20 млрд рублей», — рассказывали собеседники издания.

Предшественника Давыдова осудили по обвинению в хищениях и приговорили к шести годам лишения свободы, причинённый им ущерб оценили более чем в 700 млн рублей.