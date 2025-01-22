Гендиректор «Управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» рассказал о трудностях в реализации проекта «Гора Белая» под Нижним Тагилом

Генеральный директор «Управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» Евгений Манторов рассказал о трудностях в реализация проекта всесезонного горнолыжного курорта «Гора Белая» международного уровня под Нижним Тагилом, который в 2018 году поручил создать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее проектом управлял Леонид Гункевич, но в прошлом году он передал свои полномочия заместителю Евгению Манторову, а сам принял решение сфокусироваться на общественной деятельности, коммерческих проектах и организации «Деловая Россия», в которой он является председателем регионального отделения.

«В 2019 году мы приступили к активной реализации проекта, но область выиграла право провести “Универсиаду”. Естественно, средства в первую очередь начали вкладывать туда. Потом пандемия — общественные слушания по изменениям в генпланы проводить нельзя, это удлинило сроки подготовки земельных участков более чем на год. Кроме того, проекты в рамках государственно-частного партнерства в данный момент мешает развивать высокая ключевая ставка Центробанка. Но проект “Гора Белая” всё равно очень важен для области. Поэтому идём вперед ровно так, как пока можем идти», — рассказал Манторов изданию «66.RU».

По его словам, ещё одной причиной, по которой затягивается процесс привлечения крупных инвесторов в проект, стало отсутствие необходимой инфраструктуры на участке, где планируется строительство. Бизнесменам, готовым инвестировать, нужно, чтобы были подведены сети, построены проезды и парковки. На это требуется от 100 млн рублей, но на текущий момент таких средств нет.

Манторов напомнил также, что в 2023 году обсуждалась возможность передачи «Горы Белой» в концессию компании «Синара», о чём было подписано соответствующее соглашение на «Иннопроме», но потом в «Синаре» решили отложить инвестиции в проект.

С 2018 года на реализацию проекта «Гора Белая» из бюджета уже выделено более 500 млн рублей. В состав кластера входят горнолыжный комплекс «Гора Белая», буферная зона Висимского заповедника и природный парк «Река Чусовая».

Изначально предполагалось, что к 2028 году на территории кластера будет создано около 200 объектов туристической инфраструктуры, включая 37 горнолыжных трасс общей длиной до 50 километров. Это позволит находиться там одновременно до 7,5 тысячи человек. Всего за 10 лет на реализацию проекта планируется потратить 15 млрд рублей из областного бюджета и привлечь около 30-40 млрд рублей частных инвестиций.