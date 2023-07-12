«С горы Белой можно скатиться в две части света — Европу и Азию». Помогать в развитии туркластера под Нижним Тагилом будет компания «Синара»

Компания «Синара» примет участие в развитии туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом. Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан накануне, 11 июля, на международной выставке «Иннопром-2023».

Документ подписали замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и президент Группы «Синара» Михаил Ходоровский.

В туркластер входят горнолыжный семейный курорт «Гора Белая», эко-маршрут «Река Чусовая», тематические парки в посёлке Висим. В ближайшие пять лет на территории туркластера планируют создать сопутствующую транспортную, инженерную и информационную инфраструктуру. Здесь должны появиться новые горнолыжные трассы и канатные дороги, гостиничные комплексы, оборудованные места отдыха, кафе, рестораны в близлежащих населённых пунктах.

По словам Дмитрия Ионина, развитие горнолыжного курорта в составе туркластера «Гора Белая» даст «зелёный свет» для развития других якорных проектов туркластера.

«У “Горы Белой” есть уникальное туристическое преимущество — возможность её гостям скатиться со склонов в две части света — Европу и Азию. Развитие этого якорного проекта совместно с потенциальным партнёром Группы ”Синара” принесёт региону существенные социально-экономические эффекты. В соответствии с мастер-планом курорта, здесь должны появиться до 50 км трасс для единовременного катания 7,5 тысячи человек. Туркластер позволит создать 4,5 тысячи мест размещения и 10 тысяч рабочих мест прямой и косвенной занятости. А горнолыжный курорт станет ведущим туристическим магнитом территории», — заявил Дмитрий Ионин.

Группа «Синара» уже создавала всесезонные туристические комплексы. Десять лет назад компания начала реализацию проекта строительства горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

«Участие в комплексном развитии кластера ”Гора Белая” совместно с правительством Свердловской области будет являться для нас новым этапом и позволит внести важный вклад в расширение туристической индустрии уральского региона, что, несомненно, повысит его инвестиционную привлекательность. Проект по реконструкции курорта станет одной из первых в нашей стране концессий в сфере отдыха и гостеприимства», — считает президент Группы «Синара» Михаил Ходоровский.

По словам директора АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» (УК ТРК СО) Леонида Гункевича, появление такого мощного партнёра безусловно подстегнёт деловую активность в развитии туристического кластера «Гора Белая». Помимо этого, сейчас уже заключены соглашения с резидентами на 1,7 млрд рублей.

Туристический кластер «Гора Белая» — проект правительства Свердловской области стартовал в 2018 году. Его анонсировал как место притяжения для туристов со всей России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу активно поддержал первый губернатор региона Эдуард Россель.

С момента появления идеи в туристический кластер на базе горнолыжного комплекса «Гора Белая» свердловские власти вложили почти 500 млн рублей в виде субсидий УК ТРК «Гора Белая» и УК ТРК СО. В 2023 году из областной казны на проект выделено 68,3 млн рублей. Средства должны пойти на развитие проекта туркластера “Гора Белая”, частично на проведение проектно-изыскательских работ для строительства водозаборного узла, а также на решение земельных вопросов и на привлечение инвесторов.

Первоначально общая стоимость проекта туркластера «Гора Белая» оценивалась в 45 млрд рублей. Предполагалось, что к 2028 году турпоток мог бы увеличиться с 300 тысяч до 1,5 млн туристов в год. Но на данный момент на «Горе Белой» никаких строительные работы не ведутся.