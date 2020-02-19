Гендиректор «Титановой долины» через сутки после задержания сменил адвоката

У задержанного 17 февраля генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова сменился адвокат, пишет E1.ru.

Изначально к делу Артемия Кызласова подключились адвокаты бюро «Магнат», однако перед судом защитник у гендиректора «Титановой долины» сменился.

«От нас отказались, мы больше в этом деле не участвуем. В суде нас сегодня не будет. Это решение Артемия, так бывает. Он решил, что женщина-адвокат нравится ему больше двух грубых мужиков (адвокатов Алексея Зорина и Александра Петрикина), я это понял так. Он эту женщину давно знает и доверяет ей», — объяснил адвокат Сергей Колосовский, руководитель уголовного направления бюро, изначально занимавшегося этим делом.

Напомним, директора подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере, а бывшего свердловского замминистра Михаила Шилиманова — в посредничестве во взяточничестве. Накануне следствие впервые прокомментировало задержание Кызласова и Шилиманова без указания их фамилий. По некоторым данным, речь в деле идёт о взятке в размере 2,5 миллиона рублей, а обвиняемому Артемию Кызласову грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.