Где взять деньги на запуск бизнеса, как определить цену своего продукта, продвигать себя в интернете и правильно платить налоги? СОФПП провёл большой онлайн-форум для самозанятых 

Для успешного развития бизнеса необходимо не только разбираться в финансах и просчитывать риски, но и уметь объективно оценивать ценность своего продукта или услуги, презентовать потенциальным клиентам и находить их. В этом убеждены спикеры онлайн-форума «Самозанятый: считаем свой бизнес в цифрах». На нём эксперты рассказали предпринимателям, как заявить клиентам о повышении цены, где взять деньги на запуск бизнеса, какими займами и льготами от государства можно воспользоваться, какие юридические моменты нельзя упускать из внимания.

Мероприятие организовал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» мы подготовили советы и практические шаги для самозанятых от нейропсихолога, банкира, директора департамента инновационно-технологического развития фонда, специалиста по соцвыплатам, юриста, налогового консультанта и маркетолога.

Как смело озвучивать цену на свои продукты

Бизнес-тренер и нейропсихолог Наталья Дроздова считает, что, только поборов внутренние страхи, получится работать долго и продуктивно. Два маркера, по которым можно определить адекватность цены собственного продукта, — когда у вас покупают и когда на рынке есть такая же стоимость похожей услуги или продукта.

«Если у вас не покупают, не торопитесь снижать цену. Она имеет прямую корреляцию с ценностью. Важно объяснить клиенту, за что он отдаёт деньги, как будет решена его задача. Ещё одной причиной может быть не та целевая аудитория, обратите внимание и на это», — убеждена Наталья Дроздова.

Зачастую самозанятые забывают включать в свои затраты приобретение материалов, оплату налогов, профессиональное обучение, повышение квалификации, рекламу, расходы на транспорт и связь. Эксперт уверена, что всё это должно входить в себестоимость и, чтобы понять фактические затраты своего дела, необходимо выбрать период и пересчитать их.

«Самозанятые часто сначала называют цену, а потом говорят: “А мне же ещё налоги платить”. Да, будет страшно, но важно считать всё до копейки. Я встречала предпринимателей, которые боялись смотреть на свои затраты. Но это нейтральная цифра, нужно принять её как данность», — считает Наталья Дроздова.

«Нужно спрашивать у новых клиентов: “Сколько вы готовы мне платить за мой продукт?” Маркетинг, экономика и психология — это параллельные реальности. Если все определения цены за продукт совпали — это идеально. Вы определили цену продукта. Но если что-то не совпало, тогда надо разбираться. Можно оптимизировать затраты, снизить цену, проанализировать рынок, выйти на новую клиентскую аудиторию. Главное, чтобы это устраивало и вас, и клиентов, и все затраты покрывались стоимостью ваших услуг», — считает эксперт.

Чтобы правильно определить цену, нужно понимать ценность своего продукта.

«Залог долгого существования вашего бизнеса и ментального здоровья — это умение определить ценность своего продукта или услуги для себя. Мы можем долго и продуктивно работать, но если вы напряжены, люди это почувствуют. Будет хорошо вам, будет хорошо и вашим клиентам», — подытожила Наталья Дроздова.

Нужно быть готовым, что не все старые клиенты останутся после повышения стоимости, так как отрицательная реакция на повышение цены — это свойство психики, люди не любят такие перемены. Анонсировать повышение стоимости стоит заранее, также можно озвучить клиенту аргументы и выгоды для него.

Как грамотно спланировать финансы

Банкир с 19-летним стажем работы с МСП Татьяна Парвадова в первую очередь советует разобраться со своей экспертностью. Спикер считает, что если дело не приносит денег и удовольствия, то нужно исследовать свои способности и пробовать что-то другое. Она предлагает задать себе вопросы: «Что мне нравится? Чем я могу быть полезен обществу? Что принесёт мне доход? Что у меня хорошо получается?» Также в начале пути нужно задаться вопросом о целевой аудитории (ЦА).

«На нетворкингах я всегда находила людей, которые мне помогают с работой. Каждую неделю очень много мероприятий, на них можно находить клиентов и новые идеи для продвижения. Это про вдохновение. Здесь вопрос в том, насколько вы верите в себя, в свой продукт, можете ли вы об этом разговаривать бесконечно. Найдите то, что зажигает внутри вас огонь, чтобы активно заниматься своим бизнесом», — рассказывает банкир.

«Если мы не считаем деньги, то мы их не контролируем. И я не могу предсказать, как будет развиваться мой бизнес, если я не буду понимать, куда мне вложить, чтобы развиться. Составляя финансовый план, важно помнить о создании собственной подушки безопасности. Я рекомендую составлять горизонт планирования на 2-3 года, но это всегда индивидуальный момент», — убеждена эксперт.

Какие займы для самозанятых можно получить в СОФПП?

Директор департамента инновационно-технологического развития СОФПП Александр Обоскалов рассказал, как самозанятому получить заём на MacBook последней модели. Так, заём до 500 тыс. рублей на срок до двух лет в Свердловской области самозанятые могут получить по минимальной на рынке ставке — 8% годовых. Такие специализированные займы существуют с 2020 года, ими можно воспользоваться только в случае целевого использования средств.

Заём можно получить на покупку оборудования, транспорта для работы, приобретение сырья, полуфабрикатов, комплектующих, материалов, оплату услуг, связанных с бизнесом, а также на оплату аренды и коммунальных услуг по договору аренды нежилых помещений.

Как самозанятому получить от государства 350 тысяч рублей для старта бизнеса?

Главный специалист отдела обеспечения и контроля социальных выплат Министерства социальной политики Свердловской области Елена Берлинских рассказала, как человеку с доходом ниже прожиточного минимума получить до 350 тысяч рублей от государства на старт своего дела.

Важно, что при заключении соцконтракта получатель поддержки берёт на себя обязательство зарегистрировать и осуществлять предпринимательскую деятельность как самозанятый или ИП в течение ближайших двух лет, а также ежемесячно предоставлять отчёт в управление соцполитики. С 1 января 2024 года в Свердловской области заключено уже 735 социальных контрактов.

Как малому бизнесу избежать штрафов?

Юрист для IT- и онлайн-бизнеса Екатерина Курбатова убеждена, что самозанятость — это то же предпринимательство, но в малом жанре и риски при ведении подобного бизнеса не становятся меньше.

Что делать, если самозанятый превысил лимиты доходов?

По закону самозанятый не может получать больше 2,4 млн рублей в год. Налоговый консультант Татьяна Ким рекомендует самозанятым в случае превышения лимита не медлить и переходить на новые режимы налогообложения. В части 6 статьи 15 закона № 422-ФЗ сказано, что самозанятые, которые потеряли право на применение налога на профессиональный доход (НПД), могут уведомить налоговый орган по месту жительства или месту ведения предпринимательской деятельности о переходе на УСН или ЕСХН в течение 20 календарных дней с даты снятия с учёта в качестве налогоплательщика.

«Отслеживайте свои доходы, проверяйте свой лимит выручки. Если вы превысили лимит, то последующие операции будут попадать под другой режим налогообложения. Я рекомендую здесь быть внимательными всем сторонам договорных отношений, в том числе контрагентам, проверить статус самозанятого всегда можно на сайте налоговой службы», — объясняет налоговый консультант Татьяна Ким.

Маркетинг для самозанятых

Основатель digital-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный советует самозанятым не отодвигать самомаркетинг в интернете на второй план. Он считает, что бизнес борется уже не с прямыми конкурентами, а с базовыми потребностями человека, такими как сон.

«Мы работаем в эпоху экономики внимания. За единицу нашего внимания “рубятся” все. Контента слишком много. Средний житель XIX века за всю жизнь не потреблял столько информации, сколько мы потребляем за неделю. У вас есть всего лишь доли секунды, чтобы завлечь потенциального клиента, но мало сделать это, нужно получить его внимание. Для предпринимателей, как для людей, продвигающих свои услуги, это очень важно. Проанализируйте рынок и конкурентов. Поймите, что продукт продаётся не за счёт рекламы, а благодаря его ценности», — считает Дмитрий Бескромный.

«Нет надобности делать дорогой сайт, есть множество шаблонов, которые можно использовать, и не нужно быть ни дизайнером, ни копирайтером для того, чтобы этим заниматься. Я всегда за бережный подход. Человек выгорает достаточно быстро на короткой дистанции, поэтому распределите свои силы правильно», — советует маркетолог.

Событие реализовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.