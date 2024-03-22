Как избежать штрафов и получить 350 тысяч рублей от государства на запуск дела. Большой онлайн-форум для самозанятых пройдёт на площадке СОФПП 

Во вторник, 26 марта, на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) пройдёт онлайн-форум «Самозанятый: считаем свой бизнес в цифрах. Мой бизнес. Свердловская область». На мероприятии 7 спикеров ответят на волнующие предпринимателей вопросы, начиная с того, как продавать свои услуги без страха, заканчивая темой займов и льгот, которыми можно воспользоваться. На мероприятии также выступят министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор СОФПП Валерий Пиличев. Форум подойдёт для тех, кто уже открыл своё дело. В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» расскажем о программе мероприятия подробно.

Откроет форум бизнес-тренер и нейропсихолог Наталья Дроздова. Она обсудит с предпринимателями, насколько важно уметь определять цену и ценность своего продукта для себя и для клиента, а также не бояться озвучивать её. Эксперт сделает упор на том, как правильно называть стоимость продукта или услуги, чтобы не спугнуть потенциального клиента.

Практическими советами, как оценить финансовые риски и составить финансовый план, поделится банкир с 19-летним стажем Татьяна Парвадова. Она расскажет, какие расходы стоит учесть в начале пути и по мере развития бизнеса, за счёт чего можно увеличить узнаваемость, клиентопоток и средний чек, как вести учёт своих доходов и расходов, чтобы рассчитать прибыль, сформировать подушку безопасности и оценить размер капитала на развитие бизнеса.

О штрафах и налогах расскажет бизнес-юрист, член Ассоциации юристов цифровой экономики Екатерина Курбатова. Эксперт сама является самозанятой и поделится собственным опытом. В частности, она объяснит, как правильно составить договор с клиентом и расскажет об ответственности при использовании персональных данных. Помимо этого, коснётся актуальных тем авторских прав и ответственности за неисполнение закона о маркировке рекламы.

Говоря о возможностях для самозанятых, главный специалист отдела обеспечения и контроля социальных выплат министерства социальной политики Свердловской области Елена Берлинских расскажет о льготах от государства. Спикер объяснит, что такое социальный контракт и на каких условиях его можно заключить. Размер контракта может достигать 350 тысяч рублей.

Тему займов раскроет директор департамента инновационно-технологического развития СОФПП Александр Обоскалов. Он поделится информацией, где самозанятым Свердловской области можно быстро получить заём.

О лимитах доходов поговорит с предпринимателями налоговый консультант Татьяна Ким. Она подробно расскажет, какие доходы включаются в лимит и что делать, если он был превышен. Также эксперт разъяснит, что делать заказчику, если самозанятый превысил лимит выручки в 2,4 млн.

Специальный гость мероприятия — Дмитрий Бескромный, преподаватель Высшей школы экономики и основатель известного digital-агентства bQ Group. Дмитрий разбирается в трендах продвижения бизнеса в интернете и планирует поделиться своими знаниями с самозанятыми.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/selfemployed/. Начало в 10:00. Событие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.