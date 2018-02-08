Где купить качественную корпусную и мягкую мебель без переплат?

Покупка мебели у многих вызывает стойкие ассоциации с крупными расходами. Это связано с тем, что больше половины предложения на отечественном мебельном рынке обеспечено работой посредников, которые увеличивают цену мебели, включая в неё собственный процент прибыли. Поэтому у покупателей может складываться ложное представление о дороговизне мебели вообще. Но если в качестве продавца выступает компания-производитель с отлаженной технологией и эффективной работой, то стоимость мебели значительно снижается и такая покупка уже видится гораздо более выгодной.

Выбираем производителя мебели

В мебельной промышленности работает огромное количество компаний и фирм разного масштаба и капитализации. Покупатели, ориентированные на максимально выгодную покупку, зачастую обращают внимание на крупные мебельные компании с большой собственной технологической базой. Ярким примером здесь может послужить Торговый дом «Лазурит», ознакомиться с мебельной продукцией которого можно на сайте официального интернет-магазина. Мебель торговой марки «Лазурит» является призёром многих международных и отечественных выставок. Это признанный бренд, который ассоциируется с высоким качеством, использованием только экологически чистых и безопасных материалов при производстве мебели современного и актуального дизайна. Делать покупку мебели в фирменном интернет-магазине «Лазурит» означает экономить за счёт доступных цен на продукцию крупного производителя, недорогой доставки и целого комплекса сопутствующих услуг.

Недорогая мебель из натуральных материалов

Корпусная и мягкая мебель «Лазурит» нашла отклик в сердцах миллионов потребителей как эталон качества и экологичности. При производстве тумб, с ассортиментом которых можно ознакомиться тут, и другой мебели компания использует натуральные и экологически безопасные материалы, которые не нарушают здоровую атмосферу в доме и в офисе. Такая мебель отличается не только безопасностью для здоровья и экологии, но и практичностью и долговечностью. Гарнитуры и отдельные предметы мебели «Лазурит» проектируются с учётом высоких эксплуатационных нагрузок, поэтому служат верой и правдой долгие годы даже в весьма суровых условиях использования. Натуральная, прочная и долговечная мебель «Лазурит» — это выбор в пользу долговечности, бескомпромиссного комфорта и отсутствия переплат на посредников. Посетители фирменного интернет-магазина Торгового дома «Лазурит» могут изучить богатый ассортимент мебельной продукции и заказать понравившиеся позиции с доставкой в любой город и сборкой «под ключ».

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